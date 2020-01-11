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Россияне стали чаще поздравлять друг друга с Новым годом в интернете, чем по телефону
Количество голосовых вызовов уменьшилось
Российские операторы связи рассказали журналистам, как жители страны предпочитали поздравлять друг друга в прошедший Новый год. Как оказалось, объём интернет-трафика заметно вырос по сравнению с предыдущим годом.
МТС сообщает, что в первый час нового года общий объём переданного интернет-трафика оказался на 46,3% больше, чем в 2019. В Tele2 рассказали о четырёхкратном увеличении объёма трафика. О повышении сообщили и в «Билайне». По данным оператора, среднесуточный объём использования мобильного интернета с 1 по 8 января вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Звонить же в первые часы после Нового года россияне стали реже. В сети МТС число голосовых вызовов сократилось на 3,9%. А вот SMS остались довольно востребованными.