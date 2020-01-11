Россияне стали чаще поздравлять друг друга с Новым годом в интернете, чем по телефону

МТС сообщает, что в первый час нового года общий объём переданного интернет-трафика оказался на 46,3% больше, чем в 2019. В Tele2 рассказали о четырёхкратном увеличении объёма трафика. О повышении сообщили и в «Билайне». По данным оператора, среднесуточный объём использования мобильного интернета с 1 по 8 января вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Звонить же в первые часы после Нового года россияне стали реже. В сети МТС число голосовых вызовов сократилось на 3,9%. А вот SMS остались довольно востребованными.