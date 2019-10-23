Россияне стали чаще продавать в интернете, чем покупать

Согласно данным исследования, рост рынка за два года составил 92,5%. За 2019 год объём сделок оказался равен 568 млрд рублей. При этом количество продавцов увеличивалось быстрее, чем количество покупателей. В этом году первых оказалось 14 млн, а вторых — 12 млн. В 2017 соотношение было таким: 10 млн к 8 млн.

В среднем на Avito совершаются сделки суммой 3200 рублей. Люди стали чаще покупать что-то у жителей других городов, поэтому выросла популярность доставки. Аналитики считают, что это происходит из-за увеличения числа продавцов в малых городах (с 14% до 23%).

В основном продажами занимаются люди в возрасте от 25 до 34 лет. Впрочем, как и покупками. Если нарисовать потрет среднестатистического продавца, то им окажется семейный мужчина в возрасте 30 лет и старше со средним уровнем дохода.

Оказалось, что чаще всего пользователи продают электронику и бытовую технику, одежду и обувь, детские товары, автозапчасти, товары для дома, спорта и отдыха.