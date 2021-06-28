Наука и технологии
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Россияне стали доверять интернету больше, чем врачам

Это видят сами доктора
Российские врачи рассказали, что их пациенты доверяют непроверенной информации в интернете больше, чем словам медицинских специалистов. Переубедить людей при этом непросто.
Россияне стали доверять интернету больше, чем врачам

Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» узнал это, проведя опрос. Большинство из 1278 практикующих врачей — 70% — согласились с тем, что люди стали больше доверять информации в интернете: на пациентских форумах, на YouTube и т.д.

Половина опрошенных врачей считают, что эта ситуация — следствие негативного общения пациента с докторами в прошлом. 45% респондентов также заявили, что пациенты могут просто предпочитать альтернативные методы лечения, потому что не хотят пить таблетки и подвергаться медицинским процедурам. Каждый шестой врач отметил, что есть и такие пациенты, которые придерживаются концепции доказательной медицины, и больше верят научным статьям, а не врачам.

68% докторов признали, что переубедить пациентов сложно. Некоторые заявили, что это почти невозможно.