Россияне стали доверять интернету больше, чем врачам

Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» узнал это, проведя опрос. Большинство из 1278 практикующих врачей — 70% — согласились с тем, что люди стали больше доверять информации в интернете: на пациентских форумах, на YouTube и т.д.

Половина опрошенных врачей считают, что эта ситуация — следствие негативного общения пациента с докторами в прошлом. 45% респондентов также заявили, что пациенты могут просто предпочитать альтернативные методы лечения, потому что не хотят пить таблетки и подвергаться медицинским процедурам. Каждый шестой врач отметил, что есть и такие пациенты, которые придерживаются концепции доказательной медицины, и больше верят научным статьям, а не врачам.

68% докторов признали, что переубедить пациентов сложно. Некоторые заявили, что это почти невозможно.