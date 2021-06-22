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Россияне стали массово искать на сайтах знакомств вакцинированных от COVID

Привилегий у тех, кто сделал прививку, становится всё больше
Сайт знакомств RusDate рассказал, что пользователи стали в пять раз чаще искать будущих партнёров среди тех, кто привился от коронавирусной инфекции. Рост случился всего за неделю.
Россияне стали массово искать на сайтах знакомств вакцинированных от COVID

Как пишет Rusbase, увеличение интереса к вакцинированным стало фиксироваться с 15 июня. Графа о наличии прививки же появилась в RusDate ещё в марте. Там можно было указать, вакцинирован ты или нет.

Представители сайта знакомств предположили, что резкий рост интереса в России к вакцинированным пользователям объясняется эпидемиологической ситуацией и обширной прививочной кампанией российских властей.

Кроме того, пользователи сами в последнее время стали добавлять в свои анкеты информацию о вакцинации. Больше всего таких партнёров ищут в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Твери.