Россияне стали массово искать на сайтах знакомств вакцинированных от COVID

Как пишет Rusbase, увеличение интереса к вакцинированным стало фиксироваться с 15 июня. Графа о наличии прививки же появилась в RusDate ещё в марте. Там можно было указать, вакцинирован ты или нет.

Представители сайта знакомств предположили, что резкий рост интереса в России к вакцинированным пользователям объясняется эпидемиологической ситуацией и обширной прививочной кампанией российских властей.

Кроме того, пользователи сами в последнее время стали добавлять в свои анкеты информацию о вакцинации. Больше всего таких партнёров ищут в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Твери.