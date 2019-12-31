Россияне стали менее охотно переходить на банковские карты

По данным Сбербанка, за 11 месяцев 2019 года доля безналичного оборота составила 50,9%. В третьем квартале года жители 26 регионов оплатили наличными деньгами менее половины покупок, хотя ещё год назад таких регионов было четыре.

Однако уже стали заметны признаки замедления процесса проникновения безналичных платежей. Если сравнивать с третьим кварталом 2018 года, то их доля увеличилась только на 4,8%. А это минимальный показатель за последние три года.

Представители Сбербанка отметили, что в России всё ещё есть торговые точки, в которых нельзя оплатить товар по карте. В целом, более четверти предприятий (27%) не установили терминалы. Впрочем в банке считают, что дальнейший рост безналичных платежей в большей степени зависит от стимулирования россиян пользоваться картами, а не от расширения сети приёма карт.