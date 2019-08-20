Россияне стали меньше покупать и снова начали копить

По данным Росстата, в июле годовые темпы роста розничной торговли замедлились до 1%. Аналитики считают, что на ухудшение показателей частного спроса влияют ослабление розничного кредитования и увеличение сбережений.

О том, что частный спрос падает свидетельствует и снижение продаж автотранспорта, и статистика импорта. Эксперты уверены, что это связано с ухудшением индексов потребительских настроений. Причём уже второй месяц подряд. Россияне перестали верить в перспективы экономического развития страны и рост реальных зарплат.

Стоит отметить, что Росстат зафиксировал в июле рост зарплат, но аналитики говорят, что он был временным и связан с повышенными квартальными выплатами. Как правило, после них динамика зарплат резко ухудшается.