Ferra

Россияне стали меньше расплачиваться картами

За одежду и гостиницы чаще платят наличными
Аналитическое агентство Frank RG и компания «Эвотор» выяснили, что за первый квартал 2019 года доля безналичных платежей в России упала с 40% до 36%. Люди по какой-то причине стали чаще расплачиваться наличными.

Исследователи считают, что падение не имеет отношения к сезонной динамике. Скорее всего, это намечающийся тренд. Для анализа были собраны данные онлайн-касс «Эвотора». Однако специалисты из Frank RG уверены, что падение доли безналичных платежей можно будет увидеть и в общем объёме транзакций.

Платить наличными россияне стали чаще за одежду, гостиницы, клубы и секции. При этом за образовательные услуги, строй-, авто- и промтовары, а также в кафе люди всё ещё предпочитают расплачиваться по карте.

Frank RG

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