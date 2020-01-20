Россияне стали получать заказы с AliExpress в два раза быстрее

Сейчас количество точек выдачи составляет 13 тысяч в 3,5 тысячи населённых пунктов России. Cainiao удалось расшириться за счёт сотрудничества с сетью постаматов PickPoint, оператором экспресс-доставки DPD и 5Post. Благодаря последнему россияне могут забирать свои заказы на кассах «Пятёрочек».

В AliExpress заявили, что такое расширение сети привело в 2019 году к сокращению времени получения заказов. Сейчас оно в среднем составляет 20 дней (десять дней в городах-миллионниках). За последние полгода количество заказов из России через такие пункты выдачи достигло 30% от общего числа.