Россияне стали совершать больше преступлений в интернете

Сообщается, что в 2019 году полиция зафиксировала резкий всплеск киберпреступлений. Всего с использованием информационно-телекоммуникационных технологий было совершено 294,4 тысячи правонарушений.

В целом же в 2019 году россияне совершили 2,02 млн преступлений. Это всего на 1,6% больше, чем в 2018. То есть прирост доли киберпреступлений был намного выше, чем всех проступков в совокупности.

Самым распространённым преступлением в России в прошлом году стала кража. Полиция зарегистрировала 774,2 тысячи таких случаев, раскрыть удалось 272,7 тысячи из них.