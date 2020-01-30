Наука и технологии
Сегодня 20:06
Россияне стали совершать больше преступлений в интернете
В 2019 году наблюдался всплеск
В МВД рассказали, какие преступления были самыми распространёнными в России в 2019 году. Как оказалось, россияне стали совершать на 68,5% больше преступлений в интернете.
Сообщается, что в 2019 году полиция зафиксировала резкий всплеск киберпреступлений. Всего с использованием информационно-телекоммуникационных технологий было совершено 294,4 тысячи правонарушений.
В целом же в 2019 году россияне совершили 2,02 млн преступлений. Это всего на 1,6% больше, чем в 2018. То есть прирост доли киберпреступлений был намного выше, чем всех проступков в совокупности.
Самым распространённым преступлением в России в прошлом году стала кража. Полиция зарегистрировала 774,2 тысячи таких случаев, раскрыть удалось 272,7 тысячи из них.