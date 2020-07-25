Россияне стали тратить в два раза больше денег в интернете, чем в обычных магазинах

За этот период средний чек при онлайн-покупках оказался почти вдвое больше чека при покупках в обычных магазинах — 2102 рубля против 1033 рублей. Что интересно, по числу операций лидируют всё-таки офлайн-покупки.

В банке считают, что люди стали покупать товары онлайн из-за введения режима самоизоляции, а также из-за расширения набора инструментов, которые упрощают и ускоряют оплату в интернете.

Специалисты отметили, что ещё несколько лет назад россияне не были готовы тратить большие суммы при онлайн-покупках. Теперь же средние чеки в интернете стали заметно выше.