Россияне стали в три раза чаще смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах

По данным Ozon, на фоне сложной эпидемиологической обстановки на 200% выросли средненедельные продажи подписок на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры. Кроме того, россияне стали чаще покупать настольные игры (на 150%), товары для хобби и творчества (на 120%) и книги (на 110%).

Специалисты Ozon увидели такие показатели, проанализировав более 2,5 млн сделанных в марте заказов. Они отметили, что рост продаж начался с 14 марта.

Сообщается, что в среднем жители России тратили на товары для домашнего досуга в марте примерно по 2,1 тысячи рублей. Это на 900 рублей больше, чем было в марте прошлого года. Эксперты заметили закономерность: больше всего покупок россияне сделали 14-17 марта — в первые дни после массового перевода на удалённую работу.

Кроме подписок на онлайн-кинотеатры, покупатели интересовались подписками на сервисы Xbox и пакеты Microsoft Оffice.