Россияне стали вдвое больше жаловаться на незаконное использование персональных данных

Всего за первое полугодие 2019 в Роскомнадзор и его представительства поступило более 25 тысяч обращений. Жалуются как частные, так и юридические лица. Наибольшее число заявлений поступает в адрес кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев сайтов и коллекторских агентств.

Как сообщает Роскомнадзор, людям не до конца ясно применение законодательства в области персональных данных. Как они хранятся, как их обрабатывают, где можно устанавливать видеокамеры и т.д.

Среди всех жалоб 7,6% оказались обоснованными.