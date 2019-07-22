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Россияне стали вдвое больше жаловаться на незаконное использование персональных данных

Почти 10% жалоб подтвердились
В первом полугодии 2019 года Роскомнадзор получил на 44% больше, чем в прошлом году, жалоб на незаконную обработку персональных данных. Люди предъявляют претензии кредитным учреждениям, коллекторским агентствам и другим организациям.

Всего за первое полугодие 2019 в Роскомнадзор и его представительства поступило более 25 тысяч обращений. Жалуются как частные, так и юридические лица. Наибольшее число заявлений поступает в адрес кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев сайтов и коллекторских агентств.

Как сообщает Роскомнадзор, людям не до конца ясно применение законодательства в области персональных данных. Как они хранятся, как их обрабатывают, где можно устанавливать видеокамеры и т.д.

Среди всех жалоб 7,6% оказались обоснованными.

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