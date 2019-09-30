Ferra

Россияне теперь могут попробовать электромобили по каршерингу

Пока только в Москве
Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» обзавёлся 30 электромобилями Nissan Leaf. Теперь москвичи могут арендовать их, но только на определённое время или с указанием места назначения.

Взять в аренду электрокар можно максимум на полтора часа. Причём, если у автомобиля не будет хватать заряда на такое время, то данное предложение исчезнет. Также не получится указать определённую точку назначения по тарифу «Фикс», если на предполагаемую дорогу заряда не будет хватать.

В целом, без подзарядки Nissan Leaf может проехать 270 километров. Перемещаться на нём разрешают по всему городу и за ним. Возвращать электрокар, правда, можно только в пределах Садового кольца.

Воспользоваться услугой смогут водители не моложе 26 лет со стажем от шести лет. Впрочем «Яндекс.Драйв» может и отказать нерадивым пользователям (со штрафами и нарушениями).

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