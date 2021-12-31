​​Россияне уличили «ВКонтакте» в обмане из-за акции «Снегопад подарков»

Как объявила изначально «ВКонтакте», пользователи могли выполнять задания и моментально получать награды, а также принимать участие в розыгрышах суперпризов. Подарки можно выигрывать ежедневно с 15 декабря по 15 января, а обладателей суперпризов должны были объявить 30 декабря, а также уже после праздников — 13 января.

Один из пользователей соцсети написал на vc.ru, что эта акция оказалась неправдивой. По его словам, люди, которые получили призы, даже не знали об этом и не участвовали в акции. 70% победителей не было во «ВКонтакте» с 2020 года, а некоторых вовсе не существует.