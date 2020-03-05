Наука и технологии
Сегодня 17:07
Россияне установили рекорд по покупке устройств Xiaomi на распродаже
Десять тысяч устройств за два дня
Недавно в интернет-магазине Xiaomi прошла двухдневная акция со скидками на 100 товаров. На распродаже россияне установили рекорд по покупке устройств компании.
Об этом пишет ресурс Hi-Tech Mail.ru. По всему видимому, речь идёт о распродаже, которая проходила в конце февраля. За два дня компания продала более десяти тысяч устройств. При этом в первый час старта акции были куплены четыре тысячи товаров. Наиболее популярными категориями стали смартфоны и телевизоры. Какие именно модели, не раскрывается.
Журналисты сообщают, что три года назад на подобных распродажах в те же сроки Xiaomi удавалось продать не больше тысячи устройств.
Напомним, до 8 марта проходит распродажа Xiaomi в честь 8 Марта. Скидки достигают девяти тысяч рублей.