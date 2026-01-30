Россияне в 2025 году купили рекордное число наушников за пять лет

Опубликовано 30 января 2026, 07:001 мин.
Россияне в 2025 году купили рекордное число наушников за пять летБлагодаря дешевизне и большому выбору брендов
По данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), на которые ссылается М.Видео, российский рынок наушников и гарнитур показал рекордный рост в 2025 году.
© Xiaomi
Было продано около 37 миллионов устройств. Общая стоимость проданных наушников составила примерно 82 миллиарда рублей.
Основной причиной роста стал спрос на доступные беспроводные наушники. Средняя цена пары наушников составила около 2200 рублей.
Среди самых продаваемых брендов по количеству проданных устройств: HOCO, JBL и Redmi. Также значительную долю заняли устройства без «ярко выраженного» бренда.
В денежном выражении крупнейшую выручку сохранила Apple. Также высокие результаты показали JBL, Huawei и Samsung.
Самой популярной моделью года стали Redmi Buds 6 Play, а также Huawei FreeBuds SE 2, FreeBuds 5i и HOCO W35 и EQ2.