Россияне в 2025 году купили рекордное число наушников за пять лет

Среди самых продаваемых брендов по количеству проданных устройств: HOCO, JBL и Redmi. Также значительную долю заняли устройства без «ярко выраженного» бренда.

В денежном выражении крупнейшую выручку сохранила Apple. Также высокие результаты показали JBL, Huawei и Samsung.

Самой популярной моделью года стали Redmi Buds 6 Play, а также Huawei FreeBuds SE 2, FreeBuds 5i и HOCO W35 и EQ2.