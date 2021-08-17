Россияне в своём большинстве поддерживают запрет продажи алкоголя молодёжи

Последнее исследование на эту тему проводилось в 2014 году. За семь лет отношение россиян к этому вопросу несколько изменилось : за продажу после 21 года в 2014 выступало 70%, сейчас — 63%; за продажу с 18 лет в 2014 выступало 19%, сейчас — 24%. Отмечается, что женщины чаще выступают за запрет любого алкоголя раньше 21 года — 78%, а мужчины реже — 70%.

В целом инициатива Минздрава нашла отклик среди россяин. Так, 39% поддерживает запрет продажи любого алкоголя до 21 года, 34% отметили, что касаться это может только напитков 16,5% крепости, а 18% респондентов не поддержали Минздрав.