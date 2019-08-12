Криптовалюта сбежавшего Павла Дурова интересует только россиян

Токены Gram ещё не выпущены, а блокчейн TON, на котором они будут функционировать, не работает. Тем не менее, Liquid заявила, что получила токены от южнокорейской компании Gram Asia, которая назвала себя «крупнейшим держателем токенов Gram в Азии».

Интересно, что братья Дуровы имеют договорённость с участниками закрытых раундов ICO о том, что те не могут продавать токены до официального запуска проекта. Источники, близкие к Павлу Дурову, сообщили, что Telegram не имеет никакого отношения к Liquid, и на данной площадке могут продаваться только деривативы.

Продажу деривативов, своеобразных прав на дальнейшее владение токенами Gram, подтвердила и сама Liquid. Продавать их площадка начала 10 июля и закончила спустя 60 часов. Биржа предлагала 12,5 миллиона токенов по цене $4 за каждый. Как мы уже писали выше, большую часть покупателей Gram составили россияне.