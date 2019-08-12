Ferra

Криптовалюта сбежавшего Павла Дурова интересует только россиян

Они — самые активные покупатели деривативов на Gram
В прошлом месяце японская криптовалютная биржа Liquid продавала права на ещё не выпущенную криптовалюту братьев Дуровых Gram. Теперь представители площадки рассказали, что самыми активными покупателями были россияне.

Токены Gram ещё не выпущены, а блокчейн TON, на котором они будут функционировать, не работает. Тем не менее, Liquid заявила, что получила токены от южнокорейской компании Gram Asia, которая назвала себя «крупнейшим держателем токенов Gram в Азии».

Интересно, что братья Дуровы имеют договорённость с участниками закрытых раундов ICO о том, что те не могут продавать токены до официального запуска проекта. Источники, близкие к Павлу Дурову, сообщили, что Telegram не имеет никакого отношения к Liquid, и на данной площадке могут продаваться только деривативы.

Продажу деривативов, своеобразных прав на дальнейшее владение токенами Gram, подтвердила и сама Liquid. Продавать их площадка начала 10 июля и закончила спустя 60 часов. Биржа предлагала 12,5 миллиона токенов по цене $4 за каждый. Как мы уже писали выше, большую часть покупателей Gram составили россияне.

Самое читаемое