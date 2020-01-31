Данные банк проанализировал в рамках проекта «СберДанные». Аналитики выяснили, что в четвёртом квартале прошлого года больше половины (50,4%) товаров и услуг в России были оплачены безналичным способом. То есть россияне впервые потратили больше денег по картам, чем наличными.

В крупных городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, доля безналичного оборота преодолела порог в 50% и вовсе по итогам всего 2019 года.

Быстрее всего безналичные платежи в четвёртом квартале 2019 года выросли в Чукотском автономном округе.

Аналитики считают, что в 2020 году порог в 50% тоже будет преодолён. Если же добавить к оплате товаров и услуг ещё и переводы, то доля безналичных расчётов в общем объёме увеличится до 68,8%.