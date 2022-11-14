Россияне впервые за 4 года не стали раскупать товары на распродаже День холостяка

По информации аналитиков, в этот День холостяка общее количество онлайн-платежей снизилось на 34% по сравнению с прошлогодней распродажей. Оборот сократился на 54%. Снизился и средний чек в интернет-магазинах — на 30%, до 1 422 рублей.

«Российский рынок ещё адаптируется к новым условиям. В перспективе тут могут появиться онлайн-площадки, способные заменить ушедших продавцов. А действующим ключевым игрокам приходится пересматривать свои бизнес-модели и оценивать новые возможности для развития», — отметил Дмитрий Кармишин, коммерческий директор финтех-компании ЮMoney.

В основном на распродаже покупали одежду и обувь, электронику и бытовая техника, игровые товары, электронные книги, музыку и кино.