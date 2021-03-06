Россияне выбрали для подарка женщинам роботов-пылесосов

Результаты исследования «Платформы ОФД» приводит ТАСС. Аналитики пришли к выводу, что роботов-пылесосов чаще всего покупают в подарок домохозяйкам. Также специалисты отметили, что россияне продолжают более практично выбирать подарки. «Потребитель продолжает уходить из "романтичных" в "хозяйственные" категории подарков». Доказательством тому стал рост продаж роботов-пылесосов на 350%. Средний чек в этой категории составил 13 410 рублей.

В целом, в 2021 году в топ-покупок накануне 8 марта вошли вошли электроника и бытовая техника, одежда, а также цветы. Дарят женщинам и смартфоны — средний чек составляет 15 820 рублей.