Россияне закупили 10 миллионов роутеров и гаджетов для связи за один год

В 2020 году продажи составляли около 4,9 миллионов штук, а в деньгах рынок оценивался в 16,7 миллиарда рублей. К 2025 году количество проданных устройств удвоилось, а их общая стоимость превысила 38 миллиардов рублей. Интересно, что при росте числа покупок средняя цена устройства немного снизилась по сравнению с 2024 годом.

Больше половины рынка (почти 53%) по-прежнему занимают обычные роутеры. Зато домашние сети становятся сложнее: россияне активнее покупают оборудование для систем «умного дома» (датчики, хабы), сетевые коммутаторы и усилители сигнала.

Что касается брендов, то в штуках чаще всего покупают небрендированные устройства, а также продукцию TP-Link и Keenetic. А вот если считать в деньгах, то лидером является Keenetic, за ним следуют TP-Link и Mikrotik.