Россияне запустили «цифровых» воздушных змеев

В акции приняли участие десятки городов: от Калининграда до Владивостока. Жители запускают в небо воздушных змеев с логотипами телеканалов, доступных в «цифре», символом «цифровой бабочкой» и названием города. Также мероприятие сопровождается «цифровой зарядкой», флешмобом, посвящённым переходу на новый тип вещания.

В текущем году Россия осуществит поэтапный переход от аналогового телевидения к цифровому. 15 апреля отключение аналогового вещания уже произошло в Москве и Московской области. Следующая волна отключения в 36 регионах состоится 3 июня, а последняя, которая захватит и Санкт-Петербург с Крымом, — 14 октября.