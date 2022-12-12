Россияне запустили сервис доставки алкоголя с «умными» рекомендациями

Сервис использует алгоритмы машинного обучения, чтобы проанализировать предпочтения пользователей и составить персональные рекомендации по сортам вина и пива. Всего доступно 1500 видов алкоголя. Алгоритмы собирают данные клиента, в том числе покупки, оценки и отметки любимых напитков, а также расстояние до склада с алкоголем, сезонность и погоду.

Оформить заказ можно в мобильном приложении на iOS или в офлайн-магазине на сенсорном экране. Пока работает только одна точка в Лондоне.