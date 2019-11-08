Россиянин купил iPhone 11 за билеты «банка приколов»

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе московского ГУ МВД РФ. Заявление на мужчину написал продавец-кассир магазина. Оказалось, что обвиняемый заказал на онлайн-площадке iPhone 11 и «оплатил» покупку на кассе билетами «банка приколов».

Инцидент произошёл в четверг в одном из салонов связи неподалёку от площади трёх вокзалов. Сейчас правоохранители проводят проверку, возможно будет возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что в России минимальная стоимость iPhone 11 (с 64 ГБ памяти) составляет 59 990 рублей. Продажи новых аппаратов в стране начались 20 сентября. Россияне проявили большой интерес к устройствам. Всего за десять дней были раскуплены наиболее популярные модели смартфонов Apple.