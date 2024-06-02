Россиянин модифицировал советский пулемет для защиты от катеров-камикадзе

Ключевым новшеством в этой модернизации стала замена оригинального газового движка на электрический привод. Газовый двигатель раньше приводил оружие к перегреву уже через восемь секунд непрерывной стрельбы. Модификация российского инженера Игоря Васильева позволяет регулировать темп стрельбы от 5 до 100 выстрелов в секунду, что значительно увеличивает время непрерывной работы.

Полевые испытания модифицированной ГШГ 7,62 проводились на катере, где оценивались характеристики при движении и качке. Оружие с легкостью поразило цель шириной в метр с расстояния 150−200 метров.

Это усовершенствование делает ГШГ 7,62 универсальным и эффективным средством борьбы с современными угрозами, такими как катера-камикадзе, расширяя его применение на различных платформах и в различных сценариях.