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Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2024, 20:40
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Россиянин модифицировал советский пулемет для защиты от катеров-камикадзе

Электрический вместо газового двигателя
Советский четырехствольный пулемет ГШГ 7,62 получил значительную модернизацию для современной морской обороны, пишет Mash. Изначально разработанный как авиационное оружие, этот пулемет теперь может устанавливаться на боевые корабли и различные транспортные средства — от багги до тяжелых машин.
Россиянин модифицировал советский пулемет для защиты от катеров-камикадзе
© Ferra

Ключевым новшеством в этой модернизации стала замена оригинального газового движка на электрический привод. Газовый двигатель раньше приводил оружие к перегреву уже через восемь секунд непрерывной стрельбы. Модификация российского инженера Игоря Васильева позволяет регулировать темп стрельбы от 5 до 100 выстрелов в секунду, что значительно увеличивает время непрерывной работы.

Полевые испытания модифицированной ГШГ 7,62 проводились на катере, где оценивались характеристики при движении и качке. Оружие с легкостью поразило цель шириной в метр с расстояния 150−200 метров.

Это усовершенствование делает ГШГ 7,62 универсальным и эффективным средством борьбы с современными угрозами, такими как катера-камикадзе, расширяя его применение на различных платформах и в различных сценариях.

Источник:Telegram
Автор:Максим Многословный
Теги:
#оружие
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#Россия
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#Модернизация