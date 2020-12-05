Россиянин перестал пьянеть после заражения коронавирусом

Мужчина заявил, что заболел COVID-19 и решил провести эксперименты над организмом. Неясно, правда, сдавал автор тест на коронавирус или это его собственные умозаключения.

Мужчина рассказал, что у него полностью пропало обоняние. Он попробовал разные продукты. По его словам, мандарин кажется просто сладким, а лимон немного кислый и жжёт. Чистый спирт же «идёт как вода». Вкуса у напитка, как утверждает мужчина, нет. Алкоголь лишь обжигает ему горло. Кроме того, автор поста не почувствовал опьянения после трети стакана спирта.

Также мужчина предупредил, что не чувствует запаха бытового газа. Поэтому посоветовал всем больным следить за конфорками.