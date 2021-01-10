Россиянин получил травму, забравшись на берёзу ради доступа в интернет

Как пишет «РИА Новости», студент спрыгивал с берёзы и вывихнул руку. Сам он говорит, что это произошло впервые. Парень надеется, что травма несерьёзная. Алексей уточнил, что выходил в интернет, чтобы записать ролики.

Алексей Дудоладов — известный TikTok-блогер. В ноябре 2020 парень обратился через соцсеть к губернатору Омской области и рассказал, что его дистанционное обучение затрудняет отсутствие доступа в интернет. В его селе к интернету можно подключиться только на берёзе. Губернатор заявил, что решит этот вопрос до конца 2020 года. Однако, как стало ясно позже, вышка не появится в селе до апреля 2021 года.