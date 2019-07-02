Россиянин получил три года тюрьмы за ссылки на программы для взлома

Программное обеспечение, которое распространял костромич, автоматизировано подбирала данные для доступа к учётным записям перечисленных выше ресурсов. Мужчина вёл Telegram-канал активно летом-осенью 2018 года. Интересно, что по данным прокуратуры, программы распространялись бесплатно. А значит костромич никакой выгоды не имел. Зачем ему было нужно вести канал — непонятно.

Осудили его по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса. Она предусматривает ответственность за распространение и использование вредоносных программ. Сообщается, что ранее мужчина уже был судим за мошенничество с кредитами.