Россиянин попытался украсть планшет из магазина, но попал под машину во время погони

Наука и технологии
Сегодня в 17:27
1 мин.
Россиянин попытался украсть планшет из магазина, но попал под машину во время погониСправедливость восторжествовала
Омский телеканал опубликовал ролик, на котором видно, как по дороге бежит какой-то мужчина, а его пытаются догнать два продавца-консультанта. В итоге мужчину сбили: оказалось, что это вор.
Пресс-служба УМВД по Омской области уже рассказала, что полиция получила сообщение о краже 28 октября, в 20:10. Представитель сети цифровой и бытовой техники рассказал, что из магазина похитили планшет, причём вместе с антикражным устройством. Планшетный компьютер стоит 30 тысяч рублей. Мужчина просто взял его кинулся бежать.
За ним погнались сотрудники магазина. Погоня продолжалась недолго: мужчину сбил автомобиль. Сейчас обвиняемый находится в больнице, а планшет вернули магазину. Полиция ведёт проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
12 канал
Источник: 12 канал