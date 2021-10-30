Россиянин попытался украсть планшет из магазина, но попал под машину во время погони

Пресс-служба УМВД по Омской области уже рассказала, что полиция получила сообщение о краже 28 октября, в 20:10. Представитель сети цифровой и бытовой техники рассказал, что из магазина похитили планшет, причём вместе с антикражным устройством. Планшетный компьютер стоит 30 тысяч рублей. Мужчина просто взял его кинулся бежать.

За ним погнались сотрудники магазина. Погоня продолжалась недолго: мужчину сбил автомобиль. Сейчас обвиняемый находится в больнице, а планшет вернули магазину. Полиция ведёт проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.