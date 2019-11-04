Россиянин потребовал 100 трлн рублей за блокировку его страницы в «Одноклассниках»

Иск составил 100 трлн рублей. Как рассказал оренбуржец, на своей странице в соцсети он жаловался на местного предпринимателя, который занимался установкой окон. Его мужчина назвал мошенником. По словам истца, предприниматель некачественно ставит окна, взимая с людей полную сумму денег. Мужчина считает, что у бизнесмена есть коррупционные связи с приставами. Об этом он и рассказывал на своей странице в «Одноклассниках».

Однажды аккаунт оренбуржца заблокировали приставы, а некие лица, связанные с ними, совершили на мужчину нападение.

Как говорит истец, сумма в 100 трлн рублей — символическая и демонстративная. Так мужчина хотел привлечь внимание к проблеме.

Сообщается, что суд уже отклонил иск и признал его необоснованным.