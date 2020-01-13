Россиянин пожаловался в европейский суд на российские власти из-за взлома Telegram-аккаунта

Аккаунт Козловского взломали уже давно — в апреле 2016 года. Тогда пострадал не только он, но и руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией, а также один из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия» и журналисты Сергей Пархоменко и Михаил Рубин. Оппозиционеры считали, что за взломом аккаунтов стоят российские спецслужбы. Доказательств этому, впрочем, не нашлось.

В письме для ЕСПЧ Козловский рассказал, что неизвестные получили доступ к его учётной записи ночью. При этом мужчина не получил SMS с кодом авторизации. Как оказалось, сообщение не было доставлено из-за кратковременного отключения услуг мобильного интернета и SMS у оператора МТС.

В России Козловскому отказывали в возбуждении уголовного дела по факту взлома. В жалобе мужчина заявляет, что достоверных сведений о причастности государства либо частных лиц к взлому нет. Однако правоохранители практически ничего не сделали, чтобы защитить право Козловского на тайну переписки.