Россиянин рассказал о том, что взрывная волна из Тихого океана дошла до Москвы

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Россиянин рассказал о том, что взрывная волна из Тихого океана дошла до МосквыОт извержения вулкана
На днях случилось извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в островном королевстве Тонга в Тихом океане. Автор блога «О технике и не только» Алексей Надёжин рассказал, что взрывная волна дошла и до Москвы.
По словам Алексея, 15 января 2022 года в 21:23 его датчик зафиксировал аномальный всплеск и спад давления воздуха в Москве. А 16 января в 5:22 был зафиксирован ещё один всплеск от второй ударной волны. Автор блога также предоставил график со всплесками:
Алексей Надёжин
Алексей ссылается ещё на одного человека, заметившего аномалии. Он рассказал, что взглянул перед сном на графики умного дома и увидел, что вечером был необычный всплеск атмосферного давления. Мужчина тоже предположил, что это была взрывная волна.
Алексей проверил показатели и других датчиков вокруг Москвы в открытых источниках. Он заметил, что всплески происходили в разное время, так, будто какая-то волна прокатилась с востока на запад.
Источник: О технике и не только