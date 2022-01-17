Россиянин рассказал о том, что взрывная волна из Тихого океана дошла до Москвы

Алексей ссылается ещё на одного человека, заметившего аномалии. Он рассказал, что взглянул перед сном на графики умного дома и увидел, что вечером был необычный всплеск атмосферного давления. Мужчина тоже предположил, что это была взрывная волна.

Алексей проверил показатели и других датчиков вокруг Москвы в открытых источниках. Он заметил, что всплески происходили в разное время, так, будто какая-то волна прокатилась с востока на запад.