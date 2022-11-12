Россиянина арестовали в Канаде за создание вируса-вымогателя

33-летнего Васильева обвиняют в «заговоре с целью умышленного повреждения защищённых компьютеров и передачи требований о выкупе». Если его признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Васильев в настоящее время находится под стражей в Канаде в ожидании экстрадиции в США.

На ноутбуке Васильева обнаружили файл с именем «TARGETLIST» (предположительно, список предполагаемых жертв киберпреступлений), а также открытую вкладку браузера на сайте с именем «LockBit LOGIN». Кроме того, на криптовалютный кошелёк Васильева был получен платёж в размере примерно 0,80574055 BTC 5 февраля 2022 года. Судя по всему это был перевод от жертвы LockBit.

Программа-вымогатель блокирует доступ пользователей к компьютерным системам, удерживая данные «в заложниках» под угрозой публикации в даркнете до тех пор, пока не будет выплачен выкуп.