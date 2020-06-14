Россиянина арестовали за 16 постов во «ВКонтакте»

Псковский городской суд отправил мужчину под стражу на два месяца, пишет издание «Север.Реалии», ссылаясь на адвоката Татьяну Мартынову.

Сообщается, что мужчина комментировал взрыв в архангельском ФСБ в 2018 году, дело журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризм, протесты против строительства храма в Екатеринбурге, самоубийство замкомандира взвода Росгвардии и аварию с БТР в Смоленске. Также подозреваемый критиковал действия полиции на московских протестах 2019 года и соглашался с обращением грузинского ведущего к Владимиру Путину.

Мужчина уже подтвердил, что делал посты сам. В них эксперты обнаружили признаки оправдания террористической деятельности и «завуалированный призыв к совершению разрушительных действий».