Россиянина обвинили в продаже шпионских устройств из-за GPS-трекеров для собак

Как пишет издание «Тайга.инфо», у новосибирца есть две собаки. Недавно соседи начали жаловаться, что животные громко лают, когда никого нет дома. Тогда мужчина решил купить GPS-трекеры Mini A8, способные фиксировать уровень звука, чтобы проверить слова соседей. Устройства выполнили свою функцию, и ими перестали пользоваться. Трекеры пролежали в семье до февраля 2020 года.

Затем новосибирец с супругой решили продать устройства из-за материальных трудностей. Мужчина опубликовал объявление о продаже на одной из интернет-площадок. Ему позвонил потенциальный покупатель, с ним новосибирец договорился о встрече. Во время сделки мужчину взяли сотрудники ФСБ. Обвиняемого отпустили, но спустя четыре месяца после задержания пришли к нему с обыском. Сейчас дело ведёт следователь.

Стоит отметить, что такие трекеры свободно продаются в интернет-магазинах.