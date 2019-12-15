Россиянина оштрафовали за свастику на аватарке в WhatsApp

Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на картотеку местного городского суда. Сообщается, что житель Благовещенска нарушил статью 20.3 административного кодекса о «пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики».

В материалах дела внимание уделено учётной записи обвиняемого в WhatsApp. Он состоит в чате вместе с соседями. В постановлении суда говорится, что «рисунок с изображением нацистской символики» публично демонстрируется всем участникам группы. А это отражается на сознании участников и задевает чувства к Родине.

Также сказано, что обвиняемый рисовал свастику на стенах подъезда и лифта. Свою вину он впрочем не признаёт и утверждает, что не занимается пропагандой, а изучает нацистскую символику.