Россиянину дали 5 лет тюрьмы за кражу техники Apple

Молчанов сначала нашёл в складском помещении магазина пустую коробку из-под электрощипцов, а затем сложил туда Apple Watch SE и iPhone 12. Эти товары он смог успешно сбыть. Затем мужчина украл ещё девять айфонов и вынес их из магазина в коробке из-под электромясорубки. Это ему тоже удалось передать сообщнику.

Молчанов успел украсть ещё 22 телефона, прежде чем его поймали. Всего сумма украденного составила более двух миллионов рублей. Мужчина вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в ИК общего режима со штрафом в 500 000 рублей.