Россиянину дали пять лет колонии за комментарии в соцсети

Если быть точнее, жителя Калуги Ивана Любшина приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима. При этом прокурор запрашивал шесть лет и один месяц, а защита настаивала на оправдательном приговоре.

Любшина судят за комментарии к новости о взрыве в приёмной архангельского управления ФСБ. Подсудимый писал во «ВКонтакте», что устроивший взрыв мужчина «герой и человек дня, недели».

Любшин ранее рассказывал, что в октябре 2019 года его задержали люди в масках, избили и увезли в лес. Там его били ногами и элекрошокером.