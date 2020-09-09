Россиянину дали семь лет колонии за создание паблика во «ВКонтакте» на запрещённую тему

Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено Верховным судом. Супругов Николая и Наталью Бабарика, а также Артёма Зуева обвинили в организации экстремистского сообщества, призывах к экстремистской деятельности и возбуждении ненависти или вражды. Николай Бабарика получил семь лет колонии общего режима, его жена — четыре года условно, а Зуев — три года и девять месяцев колонии.

В Генпрокуратуре сообщили, что в период с ноября 2011 года по май 2018 года Николай Бабарика опубликовал в сообществе АУЕ во «ВКонтакте» около 30 тысяч запрещённых материалов. Он также продавал символику движения.

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