Россиянину грозит уголовная ответственность за распространение ложного видео о коронавирусе в соцсетях

О том, что мужчину задержали, пишет ТАСС. В УМВД России его решили привлечь к уголовной ответственности. Кроме того, на жителя Приморья составили административный материал по пункту 10 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»).

Сообщается, что в видео, размещённом в соцсетях, содержалась ложная информация о наличии заболевших на заводе, где работает мужчина. Как говорит сам обвиняемый, он не предполагал, что ролик разойдётся по интернету. Мужчина уже принёс публичные извинения за ложную информацию.