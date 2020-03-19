Россиянке грозит штраф в 100 тысяч рублей за распространение дезинформации о коронавирусе

Жительница Амурской области рассказывала, что заражены два работника завода. Эти слухи, как пишут СМИ, вызвали панику среди населения. Сам же завод отрицает информацию о заражённых.

Распространявшей сообщения женщине теперь грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Материалы по её делу будут передан в суд для рассмотрения.

В целом, представители завода утверждают, что по всей территории предприятия размещены информационные памятки, проводятся встречи с работниками, на которых объясняются правила профилактики коронавирусной инфекции и поведения при обнаружении симптомов.

Напомним, вчера Роскомнадзор заявил, что СМИ могут быть лишены лицензии из-за публикации дезинформации об инфекции нового типа.