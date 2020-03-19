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Россиянке грозит штраф в 100 тысяч рублей за распространение дезинформации о коронавирусе
Она рассылала голосовое сообщение в мессенджере
Россиянке грозит штраф в 100 тысяч рублей за распространение дезинформации о коронавирусе. Она рассылала в мессенджере голосовое сообщение о том, что на Амурском газоперерабатывающем заводе (проект «Газпрома») якобы заражены сотрудники.
Жительница Амурской области рассказывала, что заражены два работника завода. Эти слухи, как пишут СМИ, вызвали панику среди населения. Сам же завод отрицает информацию о заражённых.
Распространявшей сообщения женщине теперь грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Материалы по её делу будут передан в суд для рассмотрения.
В целом, представители завода утверждают, что по всей территории предприятия размещены информационные памятки, проводятся встречи с работниками, на которых объясняются правила профилактики коронавирусной инфекции и поведения при обнаружении симптомов.
Напомним, вчера Роскомнадзор заявил, что СМИ могут быть лишены лицензии из-за публикации дезинформации об инфекции нового типа.