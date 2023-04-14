Россиянку обманули на 2,2 млн рублей, запугав электронной повесткой для мужа

42-летней Маргарите позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что её мужа Ивана хотят отправить на фронт, однако этого можно избежать. Женщине предложили действовать по инструкциям.

В результате она сняла в отделении банка с карты 1,6 млн рублей наличными, а потом взяла кредит дополнительно на 600 тысяч. Все эти деньги женщина перевела на счёт неизвестного. Позже женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Сейчас силовики проводят проверку.