Россиянку обманули на 2,2 млн рублей, запугав электронной повесткой для мужа

16:31, 14 апреля 2023
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Россиянку обманули на 2,2 млн рублей, запугав электронной повесткой для мужаСкорее всего, таких мошенников будет становиться всё больше
Telegram-канал «Осторожно, новости» рассказал, что жительницу Петрозаводска Маргариту обманули мошенники, воспользовавшись новым законопроектом о введении электронных повесток для военнобязанных.
Фото: Pixabay
42-летней Маргарите позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что её мужа Ивана хотят отправить на фронт, однако этого можно избежать. Женщине предложили действовать по инструкциям.
В результате она сняла в отделении банка с карты 1,6 млн рублей наличными, а потом взяла кредит дополнительно на 600 тысяч. Все эти деньги женщина перевела на счёт неизвестного. Позже женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Сейчас силовики проводят проверку.