Россиянку оштрафовали на 350 тысяч рублей за признание в ненависти к президенту и депутатам

Сообщается, что обвиняемую 47-летнюю Елену доставили в ФСБ в феврале 2021 года. Женщина утверждает, что на допросе ей советовали признать вину, угрожали тюремным сроком. В итоге Елене заблокировали все банковские счета.

По версии следствия, с декабря 2018 года по март 2020 года женщина опубликовала во «ВКонтакте» несколько комментариев, в которых она «‎испытывает стойкую неприязнь» к президенту, федеральным чиновникам и депутатам Госдумы. В некоторых комментариях были слова «‎взорвать» и «‎расстрелять». СМИ также пишут, что Елену обвиняли в возбуждении ненависти к социальным группам «члены партии Единая Россия, государственные служащие Российской Федерации и депутаты Государственной Думы».

Адвокат Елены настаивает, что все её сообщения носят абстрактный характер и не содержат никаких призывов. Сама женщина говорит, что у неё не было преступного умысла, она просто эмоционально выразилась в соцсети.

Теперь Елене нужно выплатить штраф в течение двух месяцев. Если она этого не сделает, наказание могут заменить на более строгое, вплоть до лишения свободы.