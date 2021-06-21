Россиянку оштрафовали на 75 тысяч рублей за инстаграм-сторис про Путина

Сумма штрафа составила 75 тысяч рублей, пишет «Медиазона». Сообщается, что Пономаренко обвинили по части 8 статьи 20.2 КоАП за повторное нарушение правил митинга. Протокол составили из-за инстаграм-сторис о «вечном Путине» и постах о митинге 21 апреля.

Стоит отметить, что Пономаренко уже трижды обвиняли в нарушении правил проведения митинга. В августе её оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье «об организации массового пребывания граждан». Тогда девушка сняла тикток словами «8 августа идем кормить голубей. Гули проголодались».

Весной стало известно, что пенсионер Александр Филатов получил полгода условно за пост в соцсети «ВКонтакте».