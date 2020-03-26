Россиянку оштрафовали за отправку дезинформации о коронавирусе в «родительский» чат WhatsApp

Жительница Липецка должна будет заплатить 15 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации Липецкой области. Женщину наказали по ч. 9 ст. 13.15 Кодекса административных правонарушений РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».

Она обнаружила в рабочей группе организации, сотрудницей которой является, три фейковых сообщения о коронавирусе. Затем женщина переслала сообщения в «родительский» чат группы детского сада. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области заявили, что нарушительница создала угрозу общественной безопасности.

Это не первый случай, когда россиян штрафуют из-за распространения фейков о болезни. Ранее к административной ответственности привлекали жительницу Амурской области.