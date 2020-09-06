Россиянку оштрафовали за публикацию в интернете фото носков с рисунком конопли

Местная жительница выложила в соцсети, в том числе в Instagram и «ВКонтакте», фотографию, где на ней надеты такие носки. Суд решил, что публикацией снимка девушка «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства».

«МБХ медиа» пишет, что девушка признала вину и заявила, что выбросила носки. Её признали виновной в пропаганде наркотиков в интернете по части 1 статьи 6.13 Кодекс об административных правонарушениях.

Недавно Министерство внутренних дел (МВД) России предложило не только штрафовать, но и ввести уголовную ответственность за распространение информации о наркотиках в интернете.