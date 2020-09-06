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Россиянку оштрафовали за публикацию в интернете фото носков с рисунком конопли
На 4000 рублей
Ленинский районный суд Пензы оштрафовал россиянку на четыре тысячи рублей за публикацию в интернете фото носков с рисунком конопли.
Местная жительница выложила в соцсети, в том числе в Instagram и «ВКонтакте», фотографию, где на ней надеты такие носки. Суд решил, что публикацией снимка девушка «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства».
«МБХ медиа» пишет, что девушка признала вину и заявила, что выбросила носки. Её признали виновной в пропаганде наркотиков в интернете по части 1 статьи 6.13 Кодекс об административных правонарушениях.
Недавно Министерство внутренних дел (МВД) России предложило не только штрафовать, но и ввести уголовную ответственность за распространение информации о наркотиках в интернете.