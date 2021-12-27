Россиянку приговорили к году условно за установку пиратской программы в офисе

Первоуральский городской суд признал женщину виновной по пунктам «в», «г» части 3 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения»).

Адвокат Исламовой рассказал, что женщину освободили от уголовной ответственности «в связи с изменением обстановки». Во-первых, было ходатайство компании 1С о том, что после возмещения ущерба в 165 тысяч рублей фирма претензий к Исламовой не имеет. Во-вторых, сыграл роль факт, что женщина — многодетная мать.

Тем не менее сторона защиты с приговором не согласна. Он может повлиять на предпринимательскую деятельность Исламовой. Пострадать могут у дети, у которых будет приписка о судимости родственников. Изначально женщине грозило шесть лет колонии. Год назад отдел по борьбе с экономическими преступлениями при управлении МВД России по Свердловской области (ОБЭП) при неожиданной проверке обнаружил на семи из 14 компьютеров в офисе Исламовой пиратскую программу 1С.