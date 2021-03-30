Россиянку засудят за взлом сайтов её школы и колледжа

Как пишет «Медиазона», россиянку обвиняют по части 1 статьи 273 УК («использование компьютерных программ, предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации»).

Сообщается, что девушка в сентябре 2020 года запустила на компьютере программу, которая искала уязвимости в системах школы и колледжа. Как пишут следователи, «целью атаки было получение доступа к администрированию и изменению информации, размещённой на сайтах учреждений».

Почему девушка вообще решила воспользоваться этим ПО, не указывается. Уголовное дело уже направлено в суд. По данной статье предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей".