Наука и технологии
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Россиянку засудят за взлом сайтов её школы и колледжа
Максимальный срок по статье — четыре года
24-летнюю жительницу Калуги засудят за взлом сайтов школы и колледжа, где она училась. Девушке грозит до четырёх лет лишения свободы.
Как пишет «Медиазона», россиянку обвиняют по части 1 статьи 273 УК («использование компьютерных программ, предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации»).
Сообщается, что девушка в сентябре 2020 года запустила на компьютере программу, которая искала уязвимости в системах школы и колледжа. Как пишут следователи, «целью атаки было получение доступа к администрированию и изменению информации, размещённой на сайтах учреждений».
Почему девушка вообще решила воспользоваться этим ПО, не указывается. Уголовное дело уже направлено в суд. По данной статье предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей".