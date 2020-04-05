Наука и технологии
Сегодня 17:51
Россию будущего при пандемии нарисовали в стиле игры Death Stranding
Выживут только курьеры
Россию будущего при пандемии нарисовали в стиле игры Death Stranding. Основными действующими лицами на работах являются курьеры и роботы.
На тему пандемии и технологий фантазировал российский художник и графический дизайнер Евгений Зубков. Вдохновлялся он при этом игрой Death Stranding. Курьеры на рисунках предстают российскими версиями сотрудниками компании «Бриджес» в игре.
Будущее на работах художника выглядит мрачным и технологичным. Оно заполнено роботами, которые, видимо, заменили людей на время пандемии.
Напомним, Death Stranding вышла в ноябре прошлого года на PlayStation 4. Игра повествует о мире, в котором из-за катастрофы люди вынуждены жить в изоляции. С внешним миром они связываются только с помощью курьеров компании «Бриджес». Игрок управляет одним из её сотрудников. Игру в шутку успели прозвать «симулятором ходьбы».