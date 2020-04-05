Россию будущего при пандемии нарисовали в стиле игры Death Stranding

На тему пандемии и технологий фантазировал российский художник и графический дизайнер Евгений Зубков. Вдохновлялся он при этом игрой Death Stranding. Курьеры на рисунках предстают российскими версиями сотрудниками компании «Бриджес» в игре.

Будущее на работах художника выглядит мрачным и технологичным. Оно заполнено роботами, которые, видимо, заменили людей на время пандемии.